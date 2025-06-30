СМИ: Авиация ВКС России превосходит украинскую
ВКС России обладают более современной и эффективной авиацией, чем Украина, сообщает Military Watch Magazine.
Все поставляемые ВВС Украины F-16 - ранние варианты времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над украинской авиацией.
Кроме того, эти самолеты, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Киеву, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. При этом подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.
29 июня во время воздушной атаки разбился истребитель F-16. Пилот воздушного судна погиб. Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru