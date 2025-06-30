Все поставляемые ВВС Украины F-16 - ранние варианты времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над украинской авиацией.

Кроме того, эти самолеты, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Киеву, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. При этом подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.

29 июня во время воздушной атаки разбился истребитель F-16. Пилот воздушного судна погиб. Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

