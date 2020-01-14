Лавров: Ливия не обладает государственностью
Ливийская государственность была разбомблена солдатами стран НАТО в 2011 году, и с тех пор Ливия не является страной, обладающей государственностью. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в этой североафриканской стране, передает RT.
По словам дипломата, сейчас все усилия направлены на то, чтобы стороны ливийского конфликта начали договариваться.
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в понедельник, 13 января, приезжал в Москву на переговоры со своими оппонентами из Партии национального согласия Ливии. Ожидалось, что темой обсуждения станут условия прекращения огня. Хафтар, однако, покинул Москву, не подписав соглашение.
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН заявила, что сам факт переговоров – большой шаг вперед.
«Это очень большие подвижки, что в одном городе в одном месте присутствуют Хафтар и Саррадж. Это впервые с конца февраля. Последняя их встреча была в Абу-Даби зимой еще, до наступления сил Хафтара на Триполи», - напомнила она.
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