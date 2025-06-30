В Госдуме заявили, что у части российских пенсионеров поднимут пенсии

С 1 июля у некоторых российских пенсионеров повысятся выплаты и надбавки, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

Стало известно, какие льготы положены предпенсионерам в России

По его словам, выплаты увеличиваются только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства. Например, на повышение пенсии могут рассчитывать некоторые категории граждан, которые прекратили трудовую деятельность. Также выплаты увеличат достигшим 80-летнего возраста россиянам или получившим первую группу инвалидности.

Ранее стало известно, что россияне могут получить две пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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