В Госдуме заявили, что у части российских пенсионеров поднимут пенсии

По его словам, выплаты увеличиваются только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства. Например, на повышение пенсии могут рассчитывать некоторые категории граждан, которые прекратили трудовую деятельность. Также выплаты увеличат достигшим 80-летнего возраста россиянам или получившим первую группу инвалидности.

Ранее стало известно, что россияне могут получить две пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

