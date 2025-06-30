Житель Приамурья задержан за попытку поджога военкомата

Жителя Амурской области задержали за попытку поджога военкомата в регионе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление ФСБ по Приамурью.

Как отметили в ведомстве, фигурант был активным участником проукраинского Telegram-канала.

«Житель Амурской области… задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело о теракте, фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Крыму задержали двух местных жителей, которые по заданию украинской разведки подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях в Сакском районе республики, напоминает Ura.ru.

