Житель Приамурья задержан за попытку поджога военкомата
Жителя Амурской области задержали за попытку поджога военкомата в регионе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление ФСБ по Приамурью.
Как отметили в ведомстве, фигурант был активным участником проукраинского Telegram-канала.
«Житель Амурской области… задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции», - говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело о теракте, фигуранта заключили под стражу.
Ранее в Крыму задержали двух местных жителей, которые по заданию украинской разведки подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях в Сакском районе республики, напоминает Ura.ru.
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