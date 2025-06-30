Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке пошла на спад, Киев снова умоляет об увеличении военной помощи. Теперь Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot. Эти системы необходимы как США, так и их союзникам. Количество этих ЗРК ограничено, и удовлетворить требования всех Вашингтон не в состоянии.

Зеленский просил как минимум семь систем Patriot, в то время как у Вашингтона на вооружении всего 14. При этом никакая военная помощь не компенсирует огромные преимущества, которые Россия накопила за последние три года боевых действий. Издание отмечает, что только мирные переговоры могут спасти Украину.

Ранее Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

