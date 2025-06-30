СМИ: Никакие поставки оружия не помогут Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский опять начал выпрашивать поставки вооружения у Запада, не осознавая реалий конфликта, сообщает National Interest.
Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке пошла на спад, Киев снова умоляет об увеличении военной помощи. Теперь Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot. Эти системы необходимы как США, так и их союзникам. Количество этих ЗРК ограничено, и удовлетворить требования всех Вашингтон не в состоянии.
Зеленский просил как минимум семь систем Patriot, в то время как у Вашингтона на вооружении всего 14. При этом никакая военная помощь не компенсирует огромные преимущества, которые Россия накопила за последние три года боевых действий. Издание отмечает, что только мирные переговоры могут спасти Украину.
Ранее Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Никакие поставки оружия не помогут Киеву
- СМИ: Иранские чиновники ждали большего урона от ударов со стороны США
- 6 тысяч рублей! Водительские права подорожают в два раза
- Ущерб на 1,4 млрд рублей: В России китайские перчатки выдавали за отечественные
- В Белоруссии сорвал атаку с использованием беспилотников на стратегические объекты
- Песков заявил, что армяне в России с болью смотрят на последние события
- Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией
- СМИ: Большинству украинских солдат 40-45 лет
- В Перми произошло массовое отравление на выпускном
- СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с Вашингтоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru