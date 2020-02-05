Ливия потеряла около $1 млрд из-за закрытия нефтяных объектов

Как заявили в компании, добыча нефти снизилась до 187 тыс. баррелей в сутки. Обычная добыча на крупнейших месторождениях составляет около 400 баррелей ежедневно.

Также в NOC отметили острый недостаток топлива в хранилищах Триполи и ряде других районов, призвав закончить блокировку нефтяных объектов.

По данным агентства, главные нефтяные объекты страны прекратили работать в середине декабря. NOC объявила чрезвычайную ситуация из-за невозможности выполнения обязательств по контрактам.



