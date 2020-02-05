Ливия потеряла около $1 млрд из-за закрытия нефтяных объектов
Ливия и-за блокировки морских нефтяных месторождений и терминалов потеряла $931 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную нефтяную корпорацию (NOC) Ливии.
Как заявили в компании, добыча нефти снизилась до 187 тыс. баррелей в сутки. Обычная добыча на крупнейших месторождениях составляет около 400 баррелей ежедневно.
Также в NOC отметили острый недостаток топлива в хранилищах Триполи и ряде других районов, призвав закончить блокировку нефтяных объектов.
По данным агентства, главные нефтяные объекты страны прекратили работать в середине декабря. NOC объявила чрезвычайную ситуация из-за невозможности выполнения обязательств по контрактам.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США заявили о новом ядерном оружии на подлодках для противодействия РФ
- Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,6 тысяч человек
- СМИ: Помпео признал, что Украина потеряла Крым
- Первый военный самолет с россиянами на борту вылетел из Уханя
- Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Сирии