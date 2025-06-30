СМИ: США и Индия могут осенью подписать соглашение по торговле

США и Индия могут подписать всеобъемлющее торговое соглашение осенью текущего года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, стороны достигли договоренностей в части сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, отмены ряда пошлин. «Более всеобъемлющее соглашение» может быть подписано позднее. Источники отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа просит партнеров снизить торговые барьеры, но при этом «предлагает лишь отменить некоторые из недавно введенных [Вашингтоном] пошлин», что затрудняет переговоры.

Кроме того, договоренности затягиваются на фоне заявлений Трампа о том, что он предотвратил войну между Индией и Пакистаном. При этом в Нью-Дели неоднократно отмечали, что посредничество американского президента не требовалось.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ожидает подписания соглашения с Индией, которой Вашингтон намерен «открыть рынок» для товаров США, пишет Ura.ru.