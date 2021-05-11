Лидер украинской оппозиции проехался по Зеленскому в защиту Медведчука
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал давление на лидера политического объединения Виктора Медведчука.
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко назвал обвинения в госизмене в адрес однопартийца Виктора Медведчука политическими репрессиями. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он объяснил, что борьба с инакомыслящими на Украине ведется с целью отвлечь внимание от экономических проблем и бедности населения.
«Мы полностью отрицаем эти обвинения. Мы будем бороться за своих товарищей в открытом эфире. Это политические репрессии и стремление отвлечь внимание людей от бедности, тарифов, экономических проблем, которые есть в стране. Люди нищие. Зеленский хочет заткнуть рот всей оппозиции, всем, кто его критикует. Власть кончит плохо, если она встала на путь репрессий. Так и не закончена война на Востоке, хотя ее обещали закончить. Все это звенья одной цепи, ведь власти плевать на людей. Они боятся только националистов, которые размалевывают стены администрации президента обидными прозвищами. После этого они выпускают преступников, которых сами же и осудили. Но это все до поры до времени. Скоро все закончится», - пригрозил он.
Двум депутатам Верховной рады предъявлено подозрение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, ранее эти депутаты проходили по делу в статусе свидетелей. Речь идет о лидере партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке и депутате этой же партии Тарасе Козаке. Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в дом Медведчука.
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