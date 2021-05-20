«Ничего хорошего!» В ЛНР подвели итоги двух лет президентства Зеленского

«Главная констатация действий Зеленского – он стал совершенно несамостоятельным, и национальные интересы беспокоят его меньше всего. Он внешне управляем. При этом влияние Зеленского на урегулирование конфликта (на Донбассе – прим. НСН) стало минимальным. Все шаги, которые предпринимались после проведения в декабре 2019 года Парижского саммита, только уводили в сторону от решения этого вопроса. Его обязательства в публичной сфере уходят в откровенную ложь, вранье и манипуляции. При этом не происходит практических шагов, работающих на сближение позиций и возможность достижения мирного урегулирования», - сказал Мирошник.

По его словам, в ЛНР не ожидают от Зеленского ничего хорошего и считают, что на улучшение ситуации на Донбассе могут повлиять только «внешний фактор и жесткая позиция России».

«Безусловно, были надежды, что Зеленский будет лучше, чем Порошенко (предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко – прим. НСН). Именно это стало причиной того, что его выбрали президентом. Ожидания были, в первую очередь, связаны с возможностью достижения мира и конструктивного диалога, на основании которого можно было бы урегулировать конфликт. Сейчас мы можем констатировать, что этого не произошло, а, наоборот, ситуация ухудшилась. Сегодня диалог заблокирован и практически не ведется. Украина все дальше уходит в форматы подыгрывания радикалам, формулировок идей, которые формируют отношение к жителям Донбасса, как к "второсортным людям". От Зеленского звучат предложения, которые в принципе неприемлемы как варианты урегулирования и адекватного сосуществования территорий друг с другом», - заключил он.

Ранее итоги двух лет президентства Зеленского подвели в Крыму. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинский президент не оправдал ожиданий большинства из тех людей, кто за него голосовал. Он рассказал, что за два года президентства ничего кроме вранья украинцы от Зеленского не дождались.

