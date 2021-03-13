Зеленский намерен уничтожить украинский «олигархический класс»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении уничтожить "олигархический класс" в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Зеленский заявил, что не будет называть конкретные фамилии тех чиновников и предпринимателей, которые, по мнению текущей администрации, нарушают принципы конкуренции, устраивают монополии, оказывают давление на СМИ. По его словам, в страну необходимо вернуть справедливость.

Президент напомнил, что существует разница между крупным бизнесом и олигархией. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ролик опубликовала пресс-служба президента.

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Фото: president.gov.ua
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