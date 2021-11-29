«Ломать шеи не рискнут»: Выборы в парламент Киргизии назвали борьбой за «красивую визитку»

Прошедшие 28 ноября выборы в парламент Киргизии не стали рекордными ни по явке, ни по результатам, заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее ЦИК Киргизии передал, что после подсчета более 97% голосов в парламент проходят шесть партий: провластная «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан») с 16,44%, «Ишеним» («Вера») с 13,2%, «Ынтымак» («Гармония») с 10,6%, оппозиционные «Альянс» с 8,07% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 6,58%, а также «Ыйман Нуру» («Луч веры») с 5,95%.