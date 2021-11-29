«Ломать шеи не рискнут»: Выборы в парламент Киргизии назвали борьбой за «красивую визитку»
Протесты против итогов прошедших выборов в парламент Киргизии маловероятны, уверен эксперт Института стран СНГ Андрей Грозин.
Прошедшие 28 ноября выборы в парламент Киргизии не стали рекордными ни по явке, ни по результатам, заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее ЦИК Киргизии передал, что после подсчета более 97% голосов в парламент проходят шесть партий: провластная «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан») с 16,44%, «Ишеним» («Вера») с 13,2%, «Ынтымак» («Гармония») с 10,6%, оппозиционные «Альянс» с 8,07% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 6,58%, а также «Ыйман Нуру» («Луч веры») с 5,95%.
«Это примерно те же параметры, что были на предыдущих парламентских и президентских выборах. 30-40% является стандартной для Кыргызстана последних лет явкой. То, что лидирует провластная партия, неудивительно. Лоялистские настроения есть даже в такой разобранной на части стране, как Киргизия. Ничего экстраординарного не происходило, избирательная кампания шла довольно вяло. При любом президенте есть силы, которые ведут разговоры о том, что хорошо бы сменить власть на себя. Здесь нет ничего нового. В киргизской традиции при любых президентах есть недовольство элит, и трижды им удавалось сменить власть: в марте 2005 года, в апреле 2010 года и в октябре 2020 года. Вполне возможно, кто-то готовил очередной переворот, который в Киргизии называют революцией», - предположил политолог.
При этом 28 ноября во время электронного подсчета голосов на сайте ЦИК произошел сбой, после которого количество преодолевших пятипроцентный порог партий снизилось с десяти до шести. Однако Грозин опроверг версию намеренного искажения данных.
«ЦИК сработал очень коряво, и сейчас все проигравшие говорят, что сбой произошел в пользу партии, лояльной к действующей власти, якобы проиграли оппозиционеры. На самом деле мы видим, что прозападные структуры типа вечно оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан" имеют порядка 15% голосов в парламенте. В регионах все наблюдатели говорят в один голос, что выборы с технической точки зрения были организованы не хуже, чем прошлые. А от итога прошлых выборов власти себя обезопасили предварительными посадками и обещаниями того, что любой, кто попытается нарушить общественное согласие, поплатится головой. Президент об этом сказал открыто, а он в этом смысле человек слова. Думаю, мало кто рискнет бежать на эти редуты и ломать себе шею. В Киргизии люди тоже здравомыслящие», - напомнил специалист.
Грозин подчеркнул, что после произошедшей в прошлом году смены власти страна превратилась в президентскую республику.
«От парламента в Киргизии сейчас ничего не зависит. Из 120 прежних депутатов осталось 90. Это борьба амбиций, борьба кошельков, борьба людей, которые хотят иметь красивую визитку с надписью "парламентарий", а на внутреннюю и внешнюю политику влияет президент, кабинет министров и руководство силовых структур. По новой Конституции, которую быстро сваяли после октября 2020 года, страна отошла от парламентско-президентской республики», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее представители пяти политических партий Киргизии отказались признавать результаты парламентских выборов.
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