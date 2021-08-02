Первого президента Киргизии Акаева задержали и доставили в Бишкек
Находившийся в розыске экс-президент Киргизии Аскар Акаев задержан и доставлен в Бишкек, сообщает пресс-служба Госкомитет национальной безопасности республики (ГКНБ).
В сообщении говорится, что чиновника, которого подозревают в коррупции, передали межведомственной следственной группе.
В Генпрокуратуре считают, что в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО «Кыргызалтын», в целях незаконного обогащения, заключали заведомо невыгодные для страны контракты по разработке золоторудного месторождения «Кумтор».
В начале июля власти Киргизии объявили в международный розыск Акаева, а также сменившего его на президентском посту Курманбека Бакиева.
Ранее в Москве после массовой драки в районе метро «Кузьминки» были задержаны 72 гражданина Киргизии, сообщает RT.
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