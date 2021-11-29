В Киргизии пять партий отказались признавать итоги парламентских выборов

Представители пяти политических партий Киргизии отказались признавать результаты парламентских выборов. С заявлением выступили партии «Улуттар биримдиги» («Гармония народа»), «Реформа», «Ата-Мекен» («Отечество»), «Азаттык» («Свобода») и социал-демократы.

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«Мы не признаем итоги этих выборов, требуем объявить их недействительными и провести новое голосование», — цитирует ТАСС совместное заявление партий.

Депутаты считают, что итоги выборов были сфальсифицированы. К окончанию голосования был зафиксирован сбой работы центрального сервера Центризбиркома, после восстановления сайта ЦИК данные на странице отличались от предыдущей версии. По мнению депутатов, изменение числа голосов говорит о наличии состава должностного предумышленного преступления, пишет Газета.ру.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. Голосование за состав седьмого созыва проходят уже во второй раз, пишет РИА ФАН. Предыдущие парламентские выборы состоялись осенью 2020 года, большинство мест досталось представителя провластных партий. ЦИК признал выборы прошлого года недействительными из-за многочисленных нарушений избирательного законодательства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыКиргизия
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