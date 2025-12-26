Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота

Осанка напрямую связана с кровоснабжением и отечностью лица, а также влияет на внешний вид живота, рассказала «Газете.Ru» фитнес-тренер Алена Аверьянова. По ее словам, регулярная физическая нагрузка и укрепление мышц спины и кора помогают улучшить осанку и сделать тело более подтянутым.

Эксперт пояснила, что при слабых мышцах спины позвоночник теряет правильное положение, грудные мышцы укорачиваются, а плечи смещаются вперед. Такая сутулость может нарушать кровоток и приводить к отекам лица, тогда как укрепление мышц спины и центральной части тела способствует выравниванию осанки и визуальному уменьшению живота.