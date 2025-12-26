Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота

Осанка напрямую связана с кровоснабжением и отечностью лица, а также влияет на внешний вид живота, рассказала «Газете.Ru» фитнес-тренер Алена Аверьянова. По ее словам, регулярная физическая нагрузка и укрепление мышц спины и кора помогают улучшить осанку и сделать тело более подтянутым.

Эксперт пояснила, что при слабых мышцах спины позвоночник теряет правильное положение, грудные мышцы укорачиваются, а плечи смещаются вперед. Такая сутулость может нарушать кровоток и приводить к отекам лица, тогда как укрепление мышц спины и центральной части тела способствует выравниванию осанки и визуальному уменьшению живота.

Россиянки заняли второе место на чемпионате мира среди фитнес-моделей в ОАЭ

Аверьянова отметила, что для достижения устойчивого результата эффективнее заниматься под контролем тренера и предварительно проконсультироваться с врачом. Неправильная техника, по ее словам, способна усугубить проблемы со спиной и отдалить от желаемого эффекта.

В числе базовых упражнений для здорового тела специалист назвала планку, ягодичный мост, бег на месте, «лодочку» и берпи. Эти упражнения, подчеркнула она, задействуют основные группы мышц, помогают укрепить осанку и поддерживать тело в тонусе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпортФитнес

Горячие новости

Все новости

партнеры