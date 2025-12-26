Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
Осанка напрямую связана с кровоснабжением и отечностью лица, а также влияет на внешний вид живота, рассказала «Газете.Ru» фитнес-тренер Алена Аверьянова. По ее словам, регулярная физическая нагрузка и укрепление мышц спины и кора помогают улучшить осанку и сделать тело более подтянутым.
Эксперт пояснила, что при слабых мышцах спины позвоночник теряет правильное положение, грудные мышцы укорачиваются, а плечи смещаются вперед. Такая сутулость может нарушать кровоток и приводить к отекам лица, тогда как укрепление мышц спины и центральной части тела способствует выравниванию осанки и визуальному уменьшению живота.
Аверьянова отметила, что для достижения устойчивого результата эффективнее заниматься под контролем тренера и предварительно проконсультироваться с врачом. Неправильная техника, по ее словам, способна усугубить проблемы со спиной и отдалить от желаемого эффекта.
В числе базовых упражнений для здорового тела специалист назвала планку, ягодичный мост, бег на месте, «лодочку» и берпи. Эти упражнения, подчеркнула она, задействуют основные группы мышц, помогают укрепить осанку и поддерживать тело в тонусе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
- СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
- Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
- Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
- Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
- Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
- СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине
- Иностранный бизнес пока не подал заявок на возвращение в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru