Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
На совещании одной из ключевых тем стало развитие искусственного интеллекта в сфере национальной безопасности и обороны, отмечает RT.
Как сообщил глава государства, обсуждение было посвящено дополнительным мерам по использованию и развитию технологий искусственного интеллекта в интересах обеспечения безопасности страны.
Предыдущее заседание в таком формате состоялось более месяца назад — 21 ноября. Тогда участники обсуждали приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2026 году, стратегию противодействия практикам неоколониализма, а также вопросы украинского урегулирования, включая детали мирного плана США, передает «Радиоточка НСН».
