Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

На совещании одной из ключевых тем стало развитие искусственного интеллекта в сфере национальной безопасности и обороны, отмечает RT.

Трагедия из-за ChatGPT: К чему нас подталкивает искусственный интеллект?

Как сообщил глава государства, обсуждение было посвящено дополнительным мерам по использованию и развитию технологий искусственного интеллекта в интересах обеспечения безопасности страны.

Предыдущее заседание в таком формате состоялось более месяца назад — 21 ноября. Тогда участники обсуждали приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2026 году, стратегию противодействия практикам неоколониализма, а также вопросы украинского урегулирования, включая детали мирного плана США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСовбез РФ Владимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры