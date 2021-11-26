Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку госпереворота

По данным ГКНБ, группа лиц планировала «организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки» в стране сразу после выборов, которые состоятся 28 ноября. Отмечается, что деятельностью преступной группы руководили «отдельные деструктивно настроенные политические силы», в том числе депутаты Верховного Совета и бывшие высокопоставленные чиновники. Имена подозреваемых не раскрываются.

Как отметили в ГКНБ, подозреваемые намеревались организовать массовые акции протеста в Бишкеке и столкновения с правоохранителями после оглашения итогов парламентских выборов, «рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы».

Комитет начал досудебное расследование по статье «Приготовление к насильственному захвату власти». В рамках дела задержаны 15 человек, у активных участников преступной группы прошли обыски и были изъяты подтверждающие подготовку к перевороту документальные материалы, огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства. Следственные действия продолжаются.

