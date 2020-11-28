СМИ: Во Франции молодого человека посадили в тюрьму на полтора года за угрозы учителю
Французский суд отправил в тюрьму на 18 месяцев молодого человека за его угрозы учителю школы в Ницце, информируют местные СМИ.
Известно, что 19-летний Ильхеб грозил смертью учителю из Ниццы, пишет газета Nice Matin. Молодой человек обещал, что преподаватель старшей школы имени Аполлинера «умрет так же, как Самюэль Пати», который бел обезглавлен в пригороде Парижа студентом-мусульманином.
Ранее экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов заявил НСН, что власти Франции сами спровоцировали подобную ситуацию, допуская издевательства над религиозными чувствами людей.
«Под знаком свободы слова в Европе можно издеваться над культовыми религиозными вещами, я имею в виду пророка Мухаммеда. Это непонимание лежит в основе терроризма. Терроризм – это идеология насилия. И если спецслужбы Франции должны работать так как положено… Российские спецслужбы в части предотвращения терактов работают исключительно хорошо. Национальный антитеррористический комитет разрабатывает эффективные превентивные меры. Мы делились с французами своим опытом», - отметил собеседник НСН.
Напомним, 16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати за то, что тот показывал карикатуру на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».
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- СМИ: Во Франции молодого человека посадили в тюрьму на полтора года за угрозы учителю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru