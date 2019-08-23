Во Франции обвинили ЕС в пародировании холодной войны

По данным Reuters, вопрос возвращения России в G8 будет обсуждаться на саммите «Большой семерки» в Биаррице, и по этому поводу будет проводиться голосование.

Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония, и Украина к этой организации не относится. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.

Ранее представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8

