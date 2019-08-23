Во Франции обвинили ЕС в пародировании холодной войны
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в формат G8.
«Выступая против возвращения России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», — цитирует сообщения французского политика в Twitter Ura.ru.
Ле Пен также отметила, что антироссийская идеология «анахронична» и «совершенно непродуктивна для интересов европейских государств», пишет «Свободная пресса».
С предложением вернуть Россию в формат «Большой восьмёрки» ранее выступил французский президент Эммануэль Макрон. Не все европейские лидеры его поддержали, однако с ним согласился президент США Дональд Трамп, передает RT.
По данным Reuters, вопрос возвращения России в G8 будет обсуждаться на саммите «Большой семерки» в Биаррице, и по этому поводу будет проводиться голосование.
Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония, и Украина к этой организации не относится. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
Ранее представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Россию прибыли смертоносные комары
- Новости за ночь: Минобороны сообщило о разведактивности у границ РФ
- Медики назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
- Западные СМИ обеспокоились путешествием робота «Фёдора» в космос
- Россия выразила обеспокоенность неконтролируемой гонкой вооружений