«Не шок, а объединение»: Смерть Раиси не поможет Западу вмешаться в дела Ирана

Вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в авиакатастрофе. Первая информация о том, что иранский президентский борт совершил непредвиденную посадку на северо-западе страны появилась 19 мая, делегация возвращалась в Иран после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Сафарова, трагическая гибель президента поспособствует объединению населения страны.

«Иранская республика за 45 лет выработала систему сдержек и противовесов, она может выдерживать как внутреннее, так и внешнее давление. В стране есть духовный лидер, который принимает приоритетные решения. Президент и кабинет министров – это исполнительный орган. Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиян - выдающиеся политики, которые были очень любимы народом. Это очень большая утрата, но не думаю, что Иран в состоянии шока. Исполняющим обязанности президента временно будет первый вице-президент Мохаммад Мохбе. Он прагматичный руководитель, три года был президентом. Костяк правительства останется неизменным, не думаю, что стоит ждать беспорядков в стране. Наоборот, смерть президента приведет к общенациональному объединению», - пояснил он.