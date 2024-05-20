«Не шок, а объединение»: Смерть Раиси не поможет Западу вмешаться в дела Ирана
Любой политик Ирана, который в нынешней ситуации попытается выступить носителем западных ценностей, будет отправлен на свалку истории, заявил НСН Раджаб Сафаров.
Политическая система Ирана сможет выдержать внешнее давление, при этом у Запада нет ангажированных политиков внутри страны, через которых можно было бы повлиять на ситуацию в республике, рассказал в интервью НСН директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в авиакатастрофе. Первая информация о том, что иранский президентский борт совершил непредвиденную посадку на северо-западе страны появилась 19 мая, делегация возвращалась в Иран после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Сафарова, трагическая гибель президента поспособствует объединению населения страны.
«Иранская республика за 45 лет выработала систему сдержек и противовесов, она может выдерживать как внутреннее, так и внешнее давление. В стране есть духовный лидер, который принимает приоритетные решения. Президент и кабинет министров – это исполнительный орган. Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиян - выдающиеся политики, которые были очень любимы народом. Это очень большая утрата, но не думаю, что Иран в состоянии шока. Исполняющим обязанности президента временно будет первый вице-президент Мохаммад Мохбе. Он прагматичный руководитель, три года был президентом. Костяк правительства останется неизменным, не думаю, что стоит ждать беспорядков в стране. Наоборот, смерть президента приведет к общенациональному объединению», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, очередные выборы президента страны состоятся в ближайшее время, при этом влияние внешних политических сил на этот процесс исключено.
«Скорее всего, выборы произойдут в течение трех-шести месяцев. У Запада нет своего представителя в Иране. Если любой политик в стране будет малейшим образом заподозрен в том, что является представителем Запада – ему конец. Иранский народ ненавидит Запад и западное вмешательство, поскольку оно принесло стране много страданий. Ни один разумный политик сейчас не будет позиционировать себя носителем западных ценностей. Иначе система не только выкинет его на свалку истории, но и нанесет такой удар, что он не оправится. Думаю, Запад просто усилит политику в отношении пропаганды общественного сознания людей и нарастит санкционное давление, чтобы расшатать страну изнутри», - заключил Сафаров.
В свою очередь востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН предположила, что Запад постарается вмешаться во внутренние дела Ирана, однако не сможет повлиять на исход выборов в стране.
«Запад всегда вмешивался во внутренние дела Ирана и будет вмешиваться, постарается дестабилизировать внутреннюю обстановку, но не будет пытаться продвинуть своего кандидата на пост президента республики, это исключено. Нужно дождаться назначения выборов, пока исполнять обязанности президента в стране будет первый вице-президент», - сказала она.
По данным издания Politico, сын руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба станет основным возможным преемником отца из-за гибели президента республики Эбрахима Раиси. Уточняется, что в последние годы озвучивалось мнение, что Раиси может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. После гибели политика в авиакатастрофе появилась версия о сыне Хаменеи в качестве ключевой кандидатуры на его пост, передает «Радиоточка НСН».
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