СМИ: Инцидент с вертолетом Раиси произошел после переговоров с США

Инцидент с вертолетом, в котором летел президента Ирана Ибрахим Раиси, произошел спустя несколько дней после непрямых переговоров с США, сообщает The New York Times.

Летевший в одном вертолете с Раиси чиновник вышел на связь

По данным издания, американские и иранские официальные лица провели переговоры через посредников о смягчении угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Госдеп США заявил, что следит за ситуацией с вертолетом, а в американской администрации отметили, что президент Джо Байден информирован о случившемся.

Ранее было установлено точное местоположение вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
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