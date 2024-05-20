СМИ: Инцидент с вертолетом Раиси произошел после переговоров с США
Инцидент с вертолетом, в котором летел президента Ирана Ибрахим Раиси, произошел спустя несколько дней после непрямых переговоров с США, сообщает The New York Times.
По данным издания, американские и иранские официальные лица провели переговоры через посредников о смягчении угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Госдеп США заявил, что следит за ситуацией с вертолетом, а в американской администрации отметили, что президент Джо Байден информирован о случившемся.
Ранее было установлено точное местоположение вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru