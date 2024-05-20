СМИ: Исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент

Обязанности президента Ирана до проведения выборов будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Крушение вертолета президента Ирана: Все пассажиры погибли

Ранее стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Также жертвами авиакатастрофы стали глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождавшая главу республики делегация, пишет «Свободная пресса».

По данным IRIB, согласно конституции Ирана в случае смерти президента страны его обязанности с одобрения руководства принимает первый вице-президент. Нового главу государства должны избрать не более чем через 50 дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакатастрофаПрезидентИран

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