СМИ: Исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент
Обязанности президента Ирана до проведения выборов будет исполнять первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает телеканал IRIB.
Ранее стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Также жертвами авиакатастрофы стали глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождавшая главу республики делегация, пишет «Свободная пресса».
По данным IRIB, согласно конституции Ирана в случае смерти президента страны его обязанности с одобрения руководства принимает первый вице-президент. Нового главу государства должны избрать не более чем через 50 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru