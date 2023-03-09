Организаторами протестов в Грузии назвали сообщников Саакашвили

Накануне законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, был отозван из парламента Грузии. Петр Мамрадзе отметил, что решение об отзыве законопроекта было правильным.

«Закон очень мягкий, там не предусмотрено репрессивных мер, речь только о прозрачности. Я предупреждал, что сообщники Саакашвили и этот момент не упустят. И вот произошла стигматизация закона. В унисон действовали сообщники Саакашвили, которые вчера на митинге призвали к штурму парламентского здания. В этот раз значительная часть молодежи по всей Грузии была увлечена: дескать, коварные власти пытаются свернуть путь Грузии с европейского на пророссийский. Правильно сделали, что отозвали законопроект», - сказал Мамрадзе.

Он отметил, что законопроект об иноагентах «запустили», не объяснив людям, для чего он нужен. Мамрадзе объяснил, что законопроект сначала должен был получить поддержку Венецианской комиссии и Совета Европы. При таком раскладе, указал он, массовых протестов можно было бы избежать.

«Было большой ошибкой, что они запустили законопроект без должного объяснения. Надо было сначала заручиться поддержкой Венецианской комиссии, Совета Европы. Они действовали наоборот и получили то, что получили. Законопроект отозвали из-за внутреннего положения. Оно заключается в том, что не осталось никакой молодежи, которая выступила бы и сказала: Давайте прочитаем этот закон. Но пошла такая волна протестов в масштабе всей Грузии. В ближайшем будущем к этому законопроекту не вернутся», - указал собеседник НСН.