Из парламента Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Власти Грузии на фоне протестов решили отозвать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление партии «Грузинская мечта», движения «Сила народа» и парламентского большинства.

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Как отмечается в заявлении, власти республики должны внимательно относиться к «миру, спокойствию и экономическому развитию» и продвижению по пути евроинтеграции, пишет Ura.ru.

«Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», – указано в сообщении.

Во вторник парламент республики принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который предлагает вносить в специальный реестр физлица и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. После принятия инициативы в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие требовали отозвать законопроект, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыЗаконопроектГрузия
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