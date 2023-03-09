Из парламента Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Как отмечается в заявлении, власти республики должны внимательно относиться к «миру, спокойствию и экономическому развитию» и продвижению по пути евроинтеграции, пишет Ura.ru.

«Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», – указано в сообщении.

Во вторник парламент республики принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который предлагает вносить в специальный реестр физлица и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. После принятия инициативы в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие требовали отозвать законопроект, пишет РИА ФАН.

