«Расплатятся россияне». Политолог о безграничной власти Лукашенко в Белоруссии

«Контроль в его руках в полном масштабе, в полном объеме. Эти декреты не имеют никакой юридической силы, так как в белорусской Конституции нет такого понятия как декрет. И все, что сейчас принимают, это абсолютно пустое. Если даже он что-то распределит, то откажется от каких-то функций, какими он никогда не пользовался. Например, распределение полномочий по приватизации каких-то объектов госсобственности отправится на уровень местных советов или куда-то ниже. Сейчас нет задачи по приватизации, потому что нет ни одного инвестора, который был бы готов участвовать в приватизации чего бы то ни было в Беларуси. Поэтому те функции, которые он распределяет, они ни на что не влияют. И это ни сыграет никакой роли в стабилизации обстановки в Беларуси», - отметил эксперт.

Болкунец предположил, о чем может говорить перераспределение президентских функций.

«Лукашенко готовится к референдуму по обновлению Конституции. По некоторым оценкам проект будет вынесен на обсуждение уже в сентябре. Может быть, в октябре или ноябре. Одна из дат, когда это может случиться – 17 сентября. Так как Лукашенко - человек непредсказуемый, сложно предсказать, как он себя поведет. Официальные власти подготовили некий рабочий проект Конституции, который написали по заказу Лукашенко и там есть некое перераспределение полномочий от президента на уровне правительства и других ветвей власти. Сейчас делаются первые шаги в этом направлении, но это не означает, что Лукашенко откажется от власти, а совсем наоборот», - заявил политолог.

Болкунец пояснил, что в проекте новой Конституции предусмотрено создание нового органа власти – Всебелорусского народного собрания.

«По той модели, которая там заложена, в Беларуси вводится монархия. Только это так не называется. Там появляется новый орган власти - Всебелорусское народное собрание - который дублирует функции парламента, причем сразу двух его палат. Это будет третья палата, стоящая над всеми ветвями власти, включая президента. И очевидно, что Лукашенко хочет возглавить это Собрание, перейдя из уровня президента на уровень генерального секретаря этого собрания. Оно не будет никем избираться, там будут только сторонники Лукашенко, и его наделят пожизненными полномочиями. И именно Всебелорусское народное собрание будет иметь право отправлять в отставку избранного президента страны и наделять полномочиями. И решать, прав президент или нет», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, изменения во власти могут привести к тому, что семья Лукашенко получит право пожизненного управления Белоруссией. Но расплачиваться за это придется России.