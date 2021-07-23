«Расплатятся россияне». Политолог о безграничной власти Лукашенко в Белоруссии
В Белоруссии скоро будет новая Конституция и новый президент, но всё останется по-прежнему, заявил НСН Дмитрий Болкунец.
В Белоруссии готовится проект новой Конституции. В стране создана конституционная комиссия, которая готовит поправки к главному закону страны. В частности, уже появилось предложение ограничить президентство в стране двумя сроками. А накануне президент республики Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть полномочий главы государства были переданы правительству. Впрочем, политолог Дмитрий Болкунец рассказал «Радиоточке НСН», что Лукашенко не собирается отказываться от власти.
«Контроль в его руках в полном масштабе, в полном объеме. Эти декреты не имеют никакой юридической силы, так как в белорусской Конституции нет такого понятия как декрет. И все, что сейчас принимают, это абсолютно пустое. Если даже он что-то распределит, то откажется от каких-то функций, какими он никогда не пользовался. Например, распределение полномочий по приватизации каких-то объектов госсобственности отправится на уровень местных советов или куда-то ниже. Сейчас нет задачи по приватизации, потому что нет ни одного инвестора, который был бы готов участвовать в приватизации чего бы то ни было в Беларуси. Поэтому те функции, которые он распределяет, они ни на что не влияют. И это ни сыграет никакой роли в стабилизации обстановки в Беларуси», - отметил эксперт.
Болкунец предположил, о чем может говорить перераспределение президентских функций.
«Лукашенко готовится к референдуму по обновлению Конституции. По некоторым оценкам проект будет вынесен на обсуждение уже в сентябре. Может быть, в октябре или ноябре. Одна из дат, когда это может случиться – 17 сентября. Так как Лукашенко - человек непредсказуемый, сложно предсказать, как он себя поведет. Официальные власти подготовили некий рабочий проект Конституции, который написали по заказу Лукашенко и там есть некое перераспределение полномочий от президента на уровне правительства и других ветвей власти. Сейчас делаются первые шаги в этом направлении, но это не означает, что Лукашенко откажется от власти, а совсем наоборот», - заявил политолог.
Болкунец пояснил, что в проекте новой Конституции предусмотрено создание нового органа власти – Всебелорусского народного собрания.
«По той модели, которая там заложена, в Беларуси вводится монархия. Только это так не называется. Там появляется новый орган власти - Всебелорусское народное собрание - который дублирует функции парламента, причем сразу двух его палат. Это будет третья палата, стоящая над всеми ветвями власти, включая президента. И очевидно, что Лукашенко хочет возглавить это Собрание, перейдя из уровня президента на уровень генерального секретаря этого собрания. Оно не будет никем избираться, там будут только сторонники Лукашенко, и его наделят пожизненными полномочиями. И именно Всебелорусское народное собрание будет иметь право отправлять в отставку избранного президента страны и наделять полномочиями. И решать, прав президент или нет», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, изменения во власти могут привести к тому, что семья Лукашенко получит право пожизненного управления Белоруссией. Но расплачиваться за это придется России.
«По некоторым оценкам Лукашенко планирует на роль президента толкнуть своего старшего сына Виктора. Потому что поправки, которые внесены по полномочиям президента в проект Конституции , которые предложены обществу, показывают, что там заложены очень жесткие меры, связанные с основным цензом. Появился ценз оседлости: надо жить в Беларуси двадцать лет, чтобы стать президентом. И зная характер Лукашенко, я думаю, что он никогда не откажется, чтобы его семья получила право на пожизненное управление Белоруссией. Но реформы, которые делаются, не приведут к разрешению кризиса, а еще больше его усугубят. То, что он предполагает перейти на пост главы Всебелорусского народного собрания, еще одно тому подтверждение. Эта система абсолютно неустойчивая. И последствия всего этого придутся на российских налогоплательщиков. Потому что содержание Лукашенко требует все больше средств, обходится дороже. И за эти ошибки заплатят российские граждане», - заключил эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии 16 марта. До 1 августа предложения конституционной комиссии будут отправлены на утверждение главой государства.
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