Лукашенко передал правительству часть президентских полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть полномочий главы государства были переданы правительству республики, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Документ касается приватизации государственной собственности. В частности, белорусскому кабмину переданы функции президента по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, занятых в переработке сельскохоз продукции, акции которых находятся в собственности республики.

В случае, если акции указанных предприятий находятся в собственности административно-территориальных единиц, то данные полномочия передаются местным облисполкомам и Минскому горисполкому.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Санкт-Петербурге договорились, что цене на газ для Минска в 2022 году останется на уровне текущего года, сообщает «Свободная пресса».

