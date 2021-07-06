«Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит через территорию Белоруссии товаров из Германию в Россию и Китай, сообщает БЕЛТА. Такая мера может быть введена в ответ на европейские санкции.
По мнению белорусского лидера, тот факт, что очередной пакет санкций был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, не поддается пониманию. Он посетовал, что из-за ограничений, наложенных Евросоюзом и США, сорвались поставки комплектующих и основных узлов для белорусских предприятий.
Лукашенко напомнил ситуацию с компанией Nivea, которая отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который был должен пройти в Белоруссии и Латвии. Тогда в Белоруссии был запрещен ввоз части продукции косметического бренда.
«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — заявил Лукашенко.
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил эффект от санкций ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек
- Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи
- «Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
- Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов
- Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
- Выпуск второго компонента «Спутник V» стартовал в Аргентине
- Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета
- Собянин поощрит бизнес, обеспечивающий вакцинацию сотрудников
- Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях в Краснодарском крае
- СМИ: В театрах Москвы могут с сентября ввести QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru