«Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит через территорию Белоруссии товаров из Германию в Россию и Китай, сообщает БЕЛТА. Такая мера может быть введена в ответ на европейские санкции.

По мнению белорусского лидера, тот факт, что очередной пакет санкций был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, не поддается пониманию. Он посетовал, что из-за ограничений, наложенных Евросоюзом и США, сорвались поставки комплектующих и основных узлов для белорусских предприятий.

Лукашенко напомнил ситуацию с компанией Nivea, которая отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который был должен пройти в Белоруссии и Латвии. Тогда в Белоруссии был запрещен ввоз части продукции косметического бренда.

«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — заявил Лукашенко.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил эффект от санкций ЕС.

