В Белоруссии предложили ограничить президентство двумя сроками

Это предложение прозвучало в связи с проектом новой конституции. Планируется, что он будет подготовлен до конца 2021 года и в следующем году вынесен на референдум.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии 16 марта. До 1 августа предложения комиссии будут отправлены на утверждение главой государства.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал приговор бывшему кандидату в президенты Виктору Бабарико, который был приговорен к 14 годам лишения свободы.

