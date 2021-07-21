В Белоруссии предложили ограничить президентство двумя сроками

В Белоруссии предложили ограничить количество сроков для президента до двух. Об этом заявил председатель глава конституционной комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич, слова которого передает РИА Новости.

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Это предложение прозвучало в связи с проектом новой конституции. Планируется, что он будет подготовлен до конца 2021 года и в следующем году вынесен на референдум.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии 16 марта. До 1 августа предложения комиссии будут отправлены на утверждение главой государства.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал приговор бывшему кандидату в президенты Виктору Бабарико, который был приговорен к 14 годам лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПрезидентБелоруссия
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