России предрекли санкции из-за экстрадиции в Белоруссию бойца MMA

«Он полгода провел в российском СИЗО и по требованию российской стороны был экстрадирован в Беларусь. И я не исключаю, что Лукашенко будет готов на убийство этого человека, чтобы повесить всю эту историю на Россию. Россия, на мой взгляд, совершила историческую ошибку, выдав белорусского гражданина в страну, где ему угрожают пытки. Это уже обозлило белорусское общество, по крайней мере, ту его часть, которая лояльно относилась к России. Потому что российское руководство делает ставку на Лукашенко, который применяет методы террора к собственному народу», - отметил Болкунец.

По его словам, из-за истории с выдачей белорусского спортсмена Россия рискует нарваться на очень серьезные санкции со стороны Запада.

«Это как история с посадкой самолета, которую Лукашенко совершил в мае. Последствия этого могут быть очень серьезные и для российской экономики, и для российского имиджа в мире. Я не исключаю, что сейчас может завертеться волна достаточно сильного санкционного давления. Потому что, на мой взгляд, это была совершенно неправомерная история. На мой взгляд, в текущей ситуации Россия должна была ввести негласное правило не выдавать лиц из Белоруссии, преследуемых по политическим мотивам», - считает эксперт.