России предрекли санкции из-за экстрадиции в Белоруссию бойца MMA
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сравнил инцидент с посадкой самолета по приказу Лукашенко в мае.
Последствия выдачи Минску бойца MMA Алексея Кудина, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, будут очень серьезными для России, заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец Telegram-каналу Радиоточка НСН.
«Он полгода провел в российском СИЗО и по требованию российской стороны был экстрадирован в Беларусь. И я не исключаю, что Лукашенко будет готов на убийство этого человека, чтобы повесить всю эту историю на Россию. Россия, на мой взгляд, совершила историческую ошибку, выдав белорусского гражданина в страну, где ему угрожают пытки. Это уже обозлило белорусское общество, по крайней мере, ту его часть, которая лояльно относилась к России. Потому что российское руководство делает ставку на Лукашенко, который применяет методы террора к собственному народу», - отметил Болкунец.
По его словам, из-за истории с выдачей белорусского спортсмена Россия рискует нарваться на очень серьезные санкции со стороны Запада.
«Это как история с посадкой самолета, которую Лукашенко совершил в мае. Последствия этого могут быть очень серьезные и для российской экономики, и для российского имиджа в мире. Я не исключаю, что сейчас может завертеться волна достаточно сильного санкционного давления. Потому что, на мой взгляд, это была совершенно неправомерная история. На мой взгляд, в текущей ситуации Россия должна была ввести негласное правило не выдавать лиц из Белоруссии, преследуемых по политическим мотивам», - считает эксперт.
Болкунец также предположил, какова может быть судьба других белорусов, находящихся в российских СИЗО.
«Еще шесть человек сейчас находятся в российских СИЗО и ожидают экстрадиции. Если история с Кудиным имела место быть, то и эти шесть граждан Беларуси, скорее всего, будут экстрадированы из России», - предрек политолог.
Покинувшего Беларусь бойца ММА Алексея Кудина в январе задержали в Москве. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК Беларуси) на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно.
Накануне ЕСПЧ наложил запрет на экстрадицию Кудина из России из-за вероятного преследования и пыток Кудина на родине.
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