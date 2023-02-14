Боец «Вагнера»: ВСУ мешают эвакуации мирных жителей из Артемовска

Украинская армия не дает мирным жителям покинуть Артемовск (Бахмут), заявил РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

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Российские военнослужащие почти каждый день эвакуируют из Артемовска группы мирных жителей, отметил он.

По словам бойца, из города под покровом ночи вывозят детей и стариков, но в населенном пункте еще остаются люди. Украинские солдаты не дают мирным гражданам покинуть Артемовск, заявил член «Вагнера».

В США не исключили, что украинским силам придется оставить Артемовск. Окончательное решение остается за Киевом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Потеря Артемовска грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезными проблемами на Западе. Об этом ранее сообщила американская газета The Wall Street Journal, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ВСУУкраина
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