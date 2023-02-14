СМИ: Потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе

Доверие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может понизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске будут окружены или понесут тяжелые потери. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Пушилин заявил о боевых действиях в районе Парасковиевки под Артемовском

Отмечается, что бои за город очень дорого обходятся Киеву. Также издание указало, что переход Артемовска под контроль России придаст новый импульс России при проведении боевых действий.

Ранее ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина сообщил, что взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора является одним из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску. Он отметил, что командование ВСУ осознает скорую сдачу гарнизона в Артемовске, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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