СМИ: Потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе

Отмечается, что бои за город очень дорого обходятся Киеву. Также издание указало, что переход Артемовска под контроль России придаст новый импульс России при проведении боевых действий.

Ранее ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина сообщил, что взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора является одним из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску. Он отметил, что командование ВСУ осознает скорую сдачу гарнизона в Артемовске, передает НСН.

