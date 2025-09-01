Bloomberg: Европа захотела перекрыть все поставки газа из Россию в ЕС

В документе, который появился у издания, подчеркивается, что следует принять решение, по которому весь природный газ по газопроводам из Белоруссии и Турции считается прямо или косвенно экспортируемым из Российской Федерации, если не будут представлены однозначные доказательства обратного. С таким предложением выступила Дания.



Уточняется, что изменения готовят к введению закона о запрете на импорт газа из России, который вступит в силу в конце 2027 года. Утверждается, что особое внимание должно уделяться «Турецкому потоку» — крупному газопроводу, соединяющему Россию и Юго-Восточную Европу.



Предлагаемые изменения подчеркивают опасения, что российский газ всё равно может попасть на рынок ЕС после введения запрета. Отслеживать точное место добычи газа крайне сложно, особенно учитывая, что по пути к конечному потребителю его часто смешивают с другими поставками.



Дания намерена достичь соглашения о запрете на поставки российского газа между государствами-членами к октябрю. Затем ей необходимо будет провести переговоры с Европейским парламентом для достижения окончательного соглашения до конца года, чтобы правила вступили в силу.



Ранее сообщалось, что Словакия готовит иск к Еврокомиссии из-за запрета на импорт российского газа, напоминает НСН.

