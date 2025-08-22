Словакия готовит иск к ЕК из-за запрета на импорт российского газа
Правительство Словакии поручило министру юстиции Борису Суско рассмотреть возможность оспаривания решения Еврокомиссии о запрете импорта российского газа. Постановление было одобрено в пятницу.
Как следует из документа, если переговоры с Брюсселем не позволят Братиславе добиться исключений или обязательных компенсаций, Минюст должен подготовить правовой анализ перспектив подачи иска.
К работе также будут привлечены министерства иностранных дел и экономики, которые должны подключиться к разработке возможных правовых шагов.
Срок исполнения поручения установлен до 25 октября, передает «Радиоточка НСН».
