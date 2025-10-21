При атаке украинского БПЛА на Клинцы пострадал подросток
Подросток пострадал при атаке БПЛА на Клинцы в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, ночью ВСУ атаковали город с помощью БПЛА самолетного типа.
«Ушибы получил подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.
Кроме того, из-за атаки было повреждено остекление в двух многоквартирных домах, осколки задели три автомобиля.
Ранее в Белгородской области глава Мокроорловской территориальной администрации Сергей Кулаков пострадал при атаке дрона ВСУ, пишет 360.ru.
