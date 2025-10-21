Правительство премьера Японии Исибы ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку в преддверии выборов нового премьера. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

Исиба занимал свой пост 386 дней. Выборы нового главы правительства состоятся 21 октября в нижней палате парламента.

Орган соберется на внеочередную сессию, где новую главу Либерально-демократической партии Санаэ Такаити изберут премьером. Политик станет первой в истории Японии женщиной на этом посту. В течение дня Такаити сформирует новое правительство.

По данным СМИ, новым министром иностранных дел Японии будет назначен один из конкурентов Такаити на выборах председателя ЛДП Тосимицу Мотэги. При этом другой оппонент главы партии Синдзиро Коидзуми может стать министром обороны.

Ранее стало известно, что Исиба сообщил окружению о намерении объявить об отставке к августу, пишет 360.ru.

