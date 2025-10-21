В ростовском Батайске при атаке БПЛА поврежден частный медцентр

Обломки БПЛА упали в Батайске Ростовской области, есть разрушения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Так, в многоквартирном доме по Западному шоссе была частично разрушена стена на верхних этажах высотного дома. Из дома вывели 20 человек, обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за атаки были разбиты стекла в нескольких домах на улице Октябрьская, повреждены восемь автомобилей и пять торговых павильонов.

Позднее взрывотехники обследовали многоэтажку на Западном шоссе, они установили, что несущие конструкции не нарушены, и разрешили жителям вернуться в свои квартиры.

«На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор поручил городской администрации утром организовать работу комиссии по фиксации нанесенного ущерба.

Ранее в селе Ясные Зори Белгородской области беспилотник сбросил взрывные устройства на территорию местного сельхозпредприятия, погибли два человека, пишет Ura.ru.

