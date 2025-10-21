СМИ: Ожидаемую встречу Лаврова и Рубио отложили
Встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая могла состояться на этой неделе, пока отложили. Об этом сообщает канал CNN.
«Как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена», - отмечает СМИ.
Причина такого решения неизвестна. По данным одного из источников, у Лаврова и Рубио «разные ожидания» относительно возможного завершения конфликта на Украине.
Ранее СМИ сообщали, что встреча глав внешнеполитических ведомств России и США может состояться 23 октября, пишет 360.ru.
