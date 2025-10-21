В Британии заявили о готовности направить военный контингент на Украину
Великобритания готова направить свой военный контингент на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Об этом заявил британский министр обороны Великобритании Джон Хили, передает телеканал Sky.
«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», - отметил Хили.
Он напомнил, что премьер-министр Британии Кир Стармер уже заявлял о готовности направить войска страны на Украину. По словам Хили, Лондон выделил миллионы фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию военных. Всего размещение британского контингента на Украине обойдется более чем в 100 млн фунтов стерлингов ($134 млн).
Ранее правительство Британии сообщило, что страна поставила на Украину более 85 тысяч военных беспилотников за полгода, пишет 360.ru.
