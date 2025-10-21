Нарышкин: «Макроны» и «мерцы» готовы предложить ЕС лишь подготовку к войне с РФ
«Макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией. Об этом заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает пресс-бюро ведомства.
Как отметил директор СВР, Европа после Второй мировой войны привыкла жить под оккупацией США и не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В странах региона звучат обвинения в адрес Вашингтона, который «пополнил лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов».
«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", - это русофобия и ускоренное наращивание европейского... потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», - подчеркнул Нарышкин.
По его словам, Москва видит приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, в том числе запуск кратного наращивания объемов выпуска продукции ВПК и регулярную отработку мобилизационных мероприятий. В то же время у оппонентов РФ остается нерешенным вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента в необходимом физическом и морально-психологическом состоянии. Также Нарышкин обратил внимание на социальную апатию и недовольство правящей элитой в европейском обществе. Кроме того, нет уверенности, что при развязывании войны с Россией США выполнят свои обязательства согласно пятой статье Вашингтонского договора.
Ранее Сергей Нарышкин заявил, что «партия войны» в Европе не хочет мира и безопасности, пишет Ura.ru.
