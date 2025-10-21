В Мьянме освободили более 2 тысяч человек из мошеннического кол-центра

Вооруженные силы Мьянмы (Татмадау) в ходе операции на юге страны у границы с Таиландом зачистили территорию мошеннического кол-центра KK Park и освободили более двух тысяч человек. Об этом сообщает портал Eleven Media Group.

СМИ: Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму

Отмечается, что ВС Мьянмы провели операцию в штате Карен. В ее рамках произошло 58 боестолкновений, в том числе шесть крупных.

Военные освободили с территории кол-центра 2198 человек, изъяли тела десяти погибших людей, а также 16 единиц оружия и 30 спутников Starlink. Среди работников KK Park могли быть граждане РФ, о дальнейшей судьбе сотрудников не сообщается.

Ранее в Мьянме и Камбодже задержали организаторов скам-центров, занимавшихся торговлей людьми и незаконным удержанием иностранцев, в том числе россиян, пишет Ura.ru.

