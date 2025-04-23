Песков заявил, что Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа

Москва отмечает интерес ряда европейских государств к возобновлению закупок российского газа и готова к переговорам на рыночной основе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

По словам представителя Кремля, российская сторона осведомлена о том, что некоторые страны ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества в энергетической сфере.