Песков заявил, что Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа
Москва отмечает интерес ряда европейских государств к возобновлению закупок российского газа и готова к переговорам на рыночной основе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
По словам представителя Кремля, российская сторона осведомлена о том, что некоторые страны ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества в энергетической сфере.
Он подчеркнул, что любые возможные договоренности по поставкам будут обсуждаться исключительно в рамках рыночных механизмов.
Песков заверил, что Россия не отказывается от диалога с европейскими партнерами в вопросах энергетики, несмотря на геополитическую напряженность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru