Песков заявил, что Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа

Москва отмечает интерес ряда европейских государств к возобновлению закупок российского газа и готова к переговорам на рыночной основе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

По словам представителя Кремля, российская сторона осведомлена о том, что некоторые страны ЕС заинтересованы в продолжении сотрудничества в энергетической сфере.

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Он подчеркнул, что любые возможные договоренности по поставкам будут обсуждаться исключительно в рамках рыночных механизмов.

Песков заверил, что Россия не отказывается от диалога с европейскими партнерами в вопросах энергетики, несмотря на геополитическую напряженность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвросоюзГазДмитрий Песков

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