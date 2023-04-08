Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной
Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время невозможны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.
Говоря о возможности мирного диалога между Москвой и Киевом, глава Госдепа отметил, что РФ должна дойти до момента, «когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры».
«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой ... но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром», — подчеркнул Блинкен.
По словам госсекретаря, РФ якобы могла бы перегруппировать войска и вновь атаковать спустя некоторое время.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине возможны только на основе учета интересов и озабоченностей Москвы. При этом министр напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной
- Чад объявил о высылке посла Германии из страны
- СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине
- Зеленский назвал «возвращение» Крыма под контроль Киева «безальтернативным вариантом»
- КНДР испытала подводную систему стратегического оружия
- Генпрокуратуру России попросили проверить Козловского по статье о дискредитации армии
- Польша усиливает контроль за транспортом с территории Украины
- В УПЦ опровергли наличие гражданства РФ у митрополита Онуфрия
- Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с «химоружием»
- Макрона осудили за неприличный жест на встрече с Си Цзиньпином
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru