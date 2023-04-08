Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной

Говоря о возможности мирного диалога между Москвой и Киевом, глава Госдепа отметил, что РФ должна дойти до момента, «когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры».

«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой ... но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром», — подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря, РФ якобы могла бы перегруппировать войска и вновь атаковать спустя некоторое время.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине возможны только на основе учета интересов и озабоченностей Москвы. При этом министр напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога.

