Си Цзиньпин заявил, что затягивание конфликта на Украине вредит всем

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что причины кризиса на Украине сложны, однако затягивание конфликта вредит всем сторонам, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСи Цзиньпин

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