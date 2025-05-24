Трамп распорядился обеспечить строительство в США десяти ядерных реакторов

Президент США Дональд Трамп поручил обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов к 2030 году. Политик подписал соответствующий указ, передает РИА Новости.

«Министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых... с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году», - отмечается в документе.

Меры призваны максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей. Глава минэнерго должен обеспечить предоставление ресурсов для перезапуска закрытых АЭС, увеличения выходной мощности действующих станций, завершения строительства новых.

Между тем федеральный окружной суд штата Массачусетс заблокировал указ Трампа о начале расформирования министерства образования США.

