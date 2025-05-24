США приостановили действие санкций в отношении Сирии

США приостановили на 180 дней действие санкций против Сирии. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Госдепартамент.

«В соответствии с обещанием президента [США Дональда Трампа] ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций», - указал Рубио.

Меры необходимы для обеспечения республики электричеством, энергией, водой, санитарией. Ожидается, что приостановка санкций позволит более эффективно оказывать гуманитарную помощь в Сирии.

Рубио назвал это решение первым шагом к новым отношениям США и Сирии. Вашингтон в ответ ожидает «быстрых шагов» по приоритетным направлениям политики.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что сообщество отменит экономические ограничения против Сирии.

