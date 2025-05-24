США приостановили действие санкций в отношении Сирии
США приостановили на 180 дней действие санкций против Сирии. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Госдепартамент.
«В соответствии с обещанием президента [США Дональда Трампа] ослабить санкции в Сирии я выпустил 180-дневное освобождение от обязательных санкций», - указал Рубио.
Меры необходимы для обеспечения республики электричеством, энергией, водой, санитарией. Ожидается, что приостановка санкций позволит более эффективно оказывать гуманитарную помощь в Сирии.
Рубио назвал это решение первым шагом к новым отношениям США и Сирии. Вашингтон в ответ ожидает «быстрых шагов» по приоритетным направлениям политики.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что сообщество отменит экономические ограничения против Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru