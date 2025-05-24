Алаудинов: Глубина буферной зоны будет зависеть от района

По его словам, в этой зоне не будет ни российских подразделений, ни украинских сил, ни каких-либо работ, чтобы противник «не мог совершать действия диверсионного характера».

«Ну и понятное дело, эта зона, она предусматривается подальше от наших территорий. И какая она будет... зависит от того участка, через который эта зона проходит», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Алаудинов указал, что в гористой местности буферная зона должна проходить так, чтобы просматривалась вся ее территория, а в лесной местности она будет устроена по-другому, каждый участок требует особого подхода.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Эту задачу решают Вооруженные силы.

