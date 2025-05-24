Самолет с 270 освобожденными из плена бойцами сел в Подмосковье

На родину вернулись 270 военнослужащих. Выйдя из самолета, они развернули флаг России. Ожидается, что вернувшиеся пройдут лечение и реабилитацию в Москве в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области. Киеву передали 270 пленных ВСУ и 120 гражданских.



