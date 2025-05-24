Самолет с 270 освобожденными из плена бойцами сел в Подмосковье

Военно-транспортный самолет Ил-76 с российскими военными, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Минобороны показало кадры возвращения гражданских из украинского плена

На родину вернулись 270 военнослужащих. Выйдя из самолета, они развернули флаг России. Ожидается, что вернувшиеся пройдут лечение и реабилитацию в Москве в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области. Киеву передали 270 пленных ВСУ и 120 гражданских.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:ПленныеМосковская Область

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