СМИ: Фредди Меркьюри скрывал внебрачную дочь

Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри скрывал внебрачную дочь. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новую книгу Лесли-Энн Джонс «С любовью, Фредди» с биографией артиста.

«Книга... повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии"», - отмечает издание.

О существовании дочери Меркьюри якобы знали только его родители, сестра, члены группы Queen и невеста певца Мэри Остин. По мнению автора книги, эта история правдива.

Сейчас предполагаемому ребенку Меркьюри 48 лет, женщина живет в Европе и работает врачом. Ее имя не раскрывается. В биографии говорится, что дочь не жила с артистом, однако он часто навещал ее и якобы передал ей перед смертью 17 томов своих личных дневников, на основе которых была создана биография.

Как ожидается, новая книга о Фредди Меркьюри будет опубликована в сентябре.

Ранее аукционный дом Knight Frank выставил на торги лондонский особняк вокалиста Queen под названием Garden Lodge в районе Кенсингтон.

