СМИ: Фредди Меркьюри скрывал внебрачную дочь
Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри скрывал внебрачную дочь. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новую книгу Лесли-Энн Джонс «С любовью, Фредди» с биографией артиста.
«Книга... повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии"», - отмечает издание.
О существовании дочери Меркьюри якобы знали только его родители, сестра, члены группы Queen и невеста певца Мэри Остин. По мнению автора книги, эта история правдива.
Сейчас предполагаемому ребенку Меркьюри 48 лет, женщина живет в Европе и работает врачом. Ее имя не раскрывается. В биографии говорится, что дочь не жила с артистом, однако он часто навещал ее и якобы передал ей перед смертью 17 томов своих личных дневников, на основе которых была создана биография.
Как ожидается, новая книга о Фредди Меркьюри будет опубликована в сентябре.
Ранее аукционный дом Knight Frank выставил на торги лондонский особняк вокалиста Queen под названием Garden Lodge в районе Кенсингтон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru