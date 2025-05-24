В истребитель Су-57 внедрили искусственный интеллект
Систему искусственного интеллекта внедрили в многоцелевой одноместный истребитель пятого поколения Су-57. Об этом рассказал представитель «Рособоронэкспорта» в беседе с РИА Новости.
«Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57», - отметил собеседник агентства.
Новинка будет давать подсказки пилоту в определенных ситуациях и в тактические моменты. Отмечается, что система будет предлагаться в том числе на экспорт.
Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» поставит Индии двигатели для ремоторизации танков на $248 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru