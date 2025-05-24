Умер фотограф-документалист Себастьян Салгаду
Бразильский фотограф-документалист Себастьян Салгаду умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил в соцсетях его фонд Instituto Terra.
«Мы с прискорбием сообщаем о смерти Себастьяна Салгаду, нашего основателя, наставника и бесконечного источника вдохновения», - указано в сообщении.
Отмечается, что Салгаду страдал от лейкемии, возникшей вследствие перенесенной малярии, которой он заразился в 2010 году в Индонезии. Свои соболезнования в связи со смертью фотографа выразил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
Себастьян Салгаду был одним из самых известных фотографов-документалистов в мире, его работы были посвящены окружающему миру, гуманитарным и экологическим кризисам. Фирменным стилем автора были черно-белые фотографии. Режиссер Вим Вендрес снял о Сальгаду документальный фильм «Соль земли», который номинировался на премию «Оскар».
Ранее в возрасте 96 лет умер фотохудожник Валентин Самарин, прославившийся своими работами в технике sanki.
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