Депутат Говырин: Пенсии ряда граждан старше 80 лет вырастут с 1 июня

Фиксированная часть страховой пенсии россиян, достигших 80-летнего возраста, с 1 июня будет увеличена вдвое. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, с начала лета некоторые пенсионеры будут получать предусмотренные федеральным законодательством повышенные выплаты.

«Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», - указал Говырин.

В этом случае ежемесячно прибавляется 8 907,7 рубля, если в семье оформили уход за таким пенсионером - 10 221,7 рубля. Прибавка начисляется автоматически.

На аналогичное повышение могут рассчитывать инвалиды первой группы, если инвалидность установили в мае. Им будет предоставляться удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, с 1 октября в России повысят на 4,5% выплаты пенсионерам из числа военных и силовых структур.

