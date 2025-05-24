Депутат Говырин: Пенсии ряда граждан старше 80 лет вырастут с 1 июня
Фиксированная часть страховой пенсии россиян, достигших 80-летнего возраста, с 1 июня будет увеличена вдвое. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, с начала лета некоторые пенсионеры будут получать предусмотренные федеральным законодательством повышенные выплаты.
«Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», - указал Говырин.
В этом случае ежемесячно прибавляется 8 907,7 рубля, если в семье оформили уход за таким пенсионером - 10 221,7 рубля. Прибавка начисляется автоматически.
На аналогичное повышение могут рассчитывать инвалиды первой группы, если инвалидность установили в мае. Им будет предоставляться удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, с 1 октября в России повысят на 4,5% выплаты пенсионерам из числа военных и силовых структур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru